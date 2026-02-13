En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Sorprenda a su pareja: regalos tecnológicos perfectos para Día de San Valentín por menos de $100.000

Sorprenda a su pareja: regalos tecnológicos perfectos para Día de San Valentín por menos de $100.000

Para los que todavía no saben qué regalar este 14 de febrero la tecnología se ha convertido en una buena opción, esta es la lista de cinco regalos perfectos para dar en San Valentín por menos de $100.000.

regalos tecnológicos perfectos para el Día de San Valentín por menos de $100.000.jpg
Regalos tecnológicos perfectos para el Día de San Valentín por menos de $100.000.
Foto: Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad