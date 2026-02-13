Sorprenda a su pareja: regalos tecnológicos perfectos para Día de San Valentín por menos de $100.000

El Día de San Valentín se celebra todos los años el 14 de febrero, pero esta festividad llegó desde hace un tiempo procedente de la cultura estadounidense, quienes la celebran debido a una creencia religiosa que pocos conocen.

El suceso se debe a un sacerdote romano del siglo III, conocido como San Valentín de Terni, que fue ejecutado por desafiar las órdenes del emperador Claudio II al casar en secreto a varias parejas.

Como consecuencia, el acto del clérigo terminó por desafiar una prohibición imperial que prohibía a los soldados casarse. Este hecho lo convirtió en el patrono de los enamorados y la unión, “fecha que la Iglesia católica oficializó para contrarrestar festividades paganas”.

Así las cosas, en Colombia y en países latinoamericanos adoptaron esta celebración y ahora muchos suelen dar detalles a sus parejas el 14 de febrero.



Para los que todavía no saben qué regalar la tecnología se ha convertido en una buena opción, esta es la lista de cinco regalos perfectos para dar en San Valentín por menos de $100.000.



Regalos tecnológicos para el Día de San Valentín por menos de $100.000

A diferencia de otros años, se ha evidenciado que los consumidores están priorizando obsequios que acompañen la cotidianidad y fortalezcan la conexión emocional a través del uso diario. Por ello, accesorios tecnológicos, dispositivos personales y soluciones prácticas son opciones atractivas para expresar afecto desde la utilidad, al combinar emoción, funcionalidad y durabilidad.

Esta es una selección de cinco artículos tecnológicos por menos de $100.000 que son una buena opción de regalo, pensados para distintos perfiles y estilos de vida:



Audífonos inalámbricos

Un regalo versátil que parte de los $50.000 y que sirve para escuchar música, podcasts o atender llamadas sin cables, tanto en casa como en movimiento.

Parlantes Bluetooth portátiles

Diseñados para compartir momentos y crear ambientes, gracias a su facilidad de uso y conectividad. Este obsequio cuesta desde los $50.000 dependiendo de su capacidad, potencia y marca.

Baterías portátiles (power banks)

Un regalo clave para quienes permanecen conectados durante el día o realizan actividades fuera de casa. Un powerbank tiene un costo inicial de $65.000 dependiendo de su capacidad de carga y marca.

Micrófonos inalámbricos de solapa

Orientadas a personas que crean contenido para redes sociales y buscan tener la mejor calidad de audio para sus publicaciones. Este accesorio parte de los $70.000.

Accesorios para acompañar el trabajo y el gaming

En esta categoría se encuentran opciones como mochilas, mouse inalámbricos y cargadores para equipos. Su costo es variado con un promedio de $60.000.

Ventajas de regalar tecnología en fechas especiales

Aquellos que opten por regalar accesorios tecnológicos deben tener en cuenta las siguientes ventajas:

