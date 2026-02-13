Video de la presunta infidelidad de esposa de secretario municipal que le quitó la vida a sus hijos

Un nuevo elemento sacude el caso que ha generado conmoción y que involucra a un alto funcionario público señalado de haber acabado con la vida de sus dos hijos.

En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales unos videos que presuntamente mostrarían a su esposa compartiendo con otro hombre en un restaurante, material que habría sido clave en el deterioro de la relación y que hoy hace parte del contexto que investigan las autoridades.

La tragedia ocurrió en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás (Brasil), donde el entonces secretario de Gobierno, Thales Machado, habría disparado contra sus hijos de 12 y 8 años en el interior de su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero. Posteriormente, el funcionario se quitó la vida con la misma arma.

Las indagaciones están a cargo de la Policía Militar y la Policía Civil de Goiás, que analizan, entre otras pruebas, una carta que Machado publicó horas antes en sus redes sociales y que luego fue eliminada. En el mensaje hacía referencia a supuestas dificultades sentimentales y a la presunta confirmación de una infidelidad por parte de su esposa.



De acuerdo con el medio ND Mais, las grabaciones mostrarían a la mujer, identificada como Sarah Tinoco Araújo, besándose con otro hombre en un restaurante de lujo en San Pablo. Las imágenes, que se difundieron masivamente la tarde del jueves 12 de febrero, habrían sido obtenidas por un detective privado que, según versiones en redes sociales, fue contratado por el propio secretario ante las sospechas que tenía desde días atrás.



Este es el video de la infidelidad

En la carta que dejó antes de morir, Machado señalaba que había notado cambios en el comportamiento de su esposa y que estaba al tanto de un viaje que ella habría realizado para encontrarse con otro hombre.

En uno de los apartes más polémicos del escrito, el funcionario manifestó que había llegado “al límite de lo improbable” y dio a entender que la relación había terminado de forma definitiva. Las autoridades analizan ese documento como una pieza clave para establecer si existió premeditación.

Horas antes de la tragedia, Machado publicó además un video en el que aparecía con su hijo menor durante un entrenamiento de judo, acompañado de un mensaje en el que expresaba su amor por sus hijos.

Machado y su familia. Foto: Redes sociales

Tras el ataque, los menores fueron trasladados a centros médicos, donde fallecieron debido a la gravedad de las heridas. La comunidad permanece consternada mientras avanza la investigación para esclarecer todos los detalles de este caso que ha generado indignación y profundo dolor.