Secretario municipal le quitó la vida a sus hijos tras enterarse de que su esposa le era infiel

Dos menores de edad perdieron la vida en un hecho que, según las autoridades, estaría relacionado con un presunto episodio de celos y conflictos de pareja.

El responsable fue Thales Machado, quien se desempeñaba como secretario de Gobierno del municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, Brasil.

De acuerdo con la investigación preliminar, el funcionario disparó contra sus dos hijos, de 12 y 8 años, en el interior de su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero y posteriormente se quitó la vida con la misma arma.

La Policía Militar y la Policía Civil de Goiás asumieron el caso como un doble homicidio. Entre los elementos que analizan los investigadores se encuentra una carta de despedida que Machado publicó horas antes en sus redes sociales y que luego fue eliminada. El mensaje, dirigido a su esposa e hijos, hacía referencia a dificultades sentimentales y a una supuesta infidelidad.



Machado y su familia. Foto: Redes sociales

En el texto, el funcionario expresaba frases de afecto hacia los menores, al tiempo que insinuaba una decisión irreversible. Ese contenido ahora forma parte del proceso judicial y es evaluado como un posible indicio del estado emocional en el que se encontraba antes de cometer el crimen.

Tras el ataque, los niños fueron trasladados de urgencia a hospitales locales. El mayor falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas, mientras que el menor murió en la madrugada del jueves, luego de una intervención quirúrgica. Machado murió en el lugar de los hechos.

Publicidad

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia. Además, alertó sobre la gravedad de la violencia intrafamiliar y mencionó el fenómeno de la violencia vicaria, en el que el agresor busca causar el mayor daño emocional posible a su pareja a través de los hijos.

La Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial en memoria de los menores. La madre de los niños, considerada víctima indirecta del crimen, no enfrenta imputaciones y ha colaborado con las autoridades. Actualmente recibe acompañamiento psicológico y medidas de protección.

Sin embargo, el dolor se vio agravado durante el funeral, cuando la mujer tuvo que retirarse escoltada tras ser increpada por algunos asistentes que la responsabilizaban por lo sucedido. Las autoridades reiteraron que cualquier señalamiento o amenaza en su contra será investigado.