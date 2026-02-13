En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Ingrid Betancourt por salida de Sofía Gaviria de Oxígeno: "Aquí se va alguien y no se lleva votos"

Ingrid Betancourt por salida de Sofía Gaviria de Oxígeno: "Aquí se va alguien y no se lleva votos"

La líder del Partido Oxígeno enfatizó que tienen una lista "extraordinaria" para las próximas elecciones y la salida de la hermana de Aníbal Gaviria no les afectará en las urnas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad