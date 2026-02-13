Ingrid Betancourt por salida de Sofía Gaviria de Oxígeno: "Aquí se va alguien y no se lleva votos"

La candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, respondió en Mañanas Blu 10:30 AM a las críticas lanzadas por Sofía Gaviria, quien anunció su salida de la colectividad en medio de fuertes cuestionamientos sobre el manejo interno del movimiento. Frente al impacto electoral de esta ruptura, Betancourt fue enfática: “Aquí se va alguien y no se lleva votos”.

La controversia se desató luego de que Gaviria asegurara que esperaba una colectividad democrática, con respeto por los disensos y autonomía de sus militantes, y no un partido “manejado por una sola persona”. En respuesta, Betancourt rechazó que el conflicto sea un asunto personal y sostuvo que se trata de “un problema de Sofía Gaviria con el partido”, no con ella.

"Nosotros no somos maquinaria, nosotros no somos clientelismo. Aquí se va alguien y no se lleva votos porque no tienen votos. Aquí lo que hay es valores y principios. Lo que nosotros le estamos ofreciendo a Colombia es la posibilidad de meter al Congreso gente extraordinaria para sacar a los bandidos", añadió Betancourt.



Varios conflictos con Gaviria

Según explicó la líder del partido Oxígeno, los desencuentros se originaron por varios episodios que generaron incomodidad dentro de la colectividad. La excandidata presidencial relató un incidente ocurrido en el Congreso, en el que —según dijo— Gaviria tuvo un altercado con un policía por un control de seguridad. También mencionó diferencias reiteradas en discusiones internas sobre decisiones de campaña, que, a su juicio, derivaban en acusaciones de autoritarismo cuando la mayoría no respaldaba la postura de la entonces cabeza de lista.

Ingrid Betancourt Foto: AFP

Betancourt defendió la estructura y las reglas del partido, asegurando que a Gaviria se le dio espacio para integrar personas de su confianza dentro de la lista. No obstante, afirmó que el problema surgió cuando, en su criterio, no se respetaron los procedimientos internos ni las decisiones colectivas.



"Se tiene que regir por códigos de ética, porque los partidos no pueden ser los garajes que muchos partidos son. Esto es prueba de la crisis de los partidos en Colombia. Hay problemas en todos los partidos, no solo en este", subrayó.

Más allá del choque interno, Betancourt insistió en que la salida de Gaviria no compromete el futuro electoral de Oxígeno ni su personería jurídica, en un escenario donde los partidos deben alcanzar un umbral mínimo de votación para conservarla.

Finalmente, la dirigente sostuvo que el partido cuenta con una lista “extraordinaria” y que la disputa interna no debe desviar la atención de lo que considera el verdadero debate electoral.