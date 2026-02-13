Después de 7 meses finalizaron labores de pavimentación en sector Sinifaná de la Troncal del Café

En julio de 2025 las lluvias en el departamento de Antioquia generaron una grave emergencia en el sector Sinifaná de la Troncal del Café, la creciente del río Cauca ocasionó la pérdida de banca en la vía que conduce de Medellín - Bolomboló. Aunque desde un inicio se dijo que las obras durarían 4 meses, las labores se retrasaron mucho más.

Tras meses y meses de trabajos, que se complicaron por las continuas precipitaciones sobre la zona, la Concesionaria Vial del Pacífico informó que las obras de pavimentación culminaron con éxito, adelantando las labores estabilización y recuperación de la banca en esta zona afectada por las lluvias.

Las intervenciones hechas en el sector Sinifaná constaron de la estabilización de laderas y taludes, corrección de la pendiente, la pavimentación de la vía y la protección de la ladera inferior y la quebrada, esto tras el gigantesco deslizamiento de tierra que taponó por completo esta zona importante para la movilidad de la subregión.

Según informó Covipacífico, la recuperación de la vía de carácter nacional terminó dos meses antes del último análisis de los expertos y por ello se permitió habilitar nuevamente el tránsito en condiciones normales para miles de personas que viajan al Suroeste antioqueño o al Eje Cafetero.



Hay que mencionar que ya los transportadores de pasajeros habían advertido desde 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura que en el sector Sinifaná había un grave problema que podría generar, eventualmente, complicaciones como las que terminó sucediendo.

Hay que recordar que solamente cuando se dio el cierre de la vía habían disminuido en un 30 % los viajes hacia el Suroeste antioqueño y 22 empresas que llevan a personas reportaron pérdidas económicas en los primeros meses de la medida que hoy beneficia no solo a los transportadores y al comercio, sino a los turistas que también se vieron afectados en tiempo y dinero por estos cierres.