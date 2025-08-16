Reabren este lunes el sector Sinifaná de la Troncal del Café para paso de carros livianos

Luego de una larga espera y traumatismos en la movilidad hacia el occidente del país, el último día de este puente festivo será reabierto el paso por el sector de la Sinifaná, de la Troncal del Café, por el tramo que conecta el municipio de Amagá con el corregimiento de Bolombolo de Venecia, Suroeste de Antioquia.

Según confirmó la Concesionaria Vial del pacífico (Covipacífico) el paso por este sitio que tuvo pérdida de banca será exclusivo para vehículos livianos de categorías I y II, únicamente para transporte de pasajeros de hasta 25 personas, manteniendo las restricciones para el tránsito de vehículos de carga debido a las condiciones del terreno y a las labores en curso.

La reapertura se hará antes de lo previsto, justamente por la urgencia de restablecer la conectividad en este punto de la vía existente. Alcaldes de la región ya habían manifestado su preocupación por las afectaciones que el estado de las vías como esta le están generando al turismo de la subregión del Suroeste.

Invías

"La verdad ya llevamos más de mes y medio y las pérdidas económicas, no tenemos el dato exacto, pero sí hay pérdidas porque la verdad el Suroeste está muy solo, nadie lo está visitando por estas vías que no son las mejores para llegar a nuestro destino de nuestro municipio", manifestó el alcalde de Andes, Germán Vélez.

En su etapa inicial, la vía operará de lunes a sábado con apertura entre las 5:30 a.m. y las 8:30 a.m., así como entre la 1:30 p.m. y las 6:30 p.m., mientras que los cierres se realizarán de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. y de 6:30 p.m. a 5:30 a.m. Los domingos y festivos el paso permanecerá habilitado desde las 5:30 a.m. hasta las 6:30 p.m., indicó la concesión.

Covipacífico confirmó que en cuanto a los trabajo, durante los cierres programados se adelantarán actividades como cortes, movimientos de tierra y protección de taludes, necesarias para la estabilización del tramo y el avance de las obras de recuperación parcial de la banca. A la par, aclaró que de manera eventual y en momentos de lluvia podrían presentarse restricciones adicionales por motivos de seguridad.



¿Cuáles son las vías alternas?

Las vías alternas para vehículos livianos desde el Suroccidente hacia Medellín son La Pintada–Puente Iglesias–Fredonia–Medellín, La Pintada–Santa Bárbara–Medellín y La Pintada–Bolombolo–Venecia–Medellín, mientras que desde Medellín hacia el Suroccidente se puede transitar por Medellín–Fredonia–Puente Iglesias–La Pintada, Medellín–Venecia–Bolombolo–La Pintada y Medellín–Santa Bárbara–La Pintada. Para carga pesada, las rutas desde el Suroccidente hacia Medellín son La Pintada–Peñalisa–Santa Fe de Antioquia–Medellín y La Pintada–Santa Bárbara–Primavera–Medellín, y desde Medellín hacia el Suroccidente, Medellín–Santa Fe de Antioquia–Peñalisa–La Pintada.