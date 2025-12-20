En vivo
Con doblete de Linda Caicedo, el Real Madrid elimina al Espanyol en la Copa de la Reina

Linda Caicedo, acostumbrada a dejar en cada partido goles de bella factura, abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área que rozó el poste y se coló por la escuadra.

