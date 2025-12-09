En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Con este gol, Linda Caicedo acerca al Real Madrid a cuartos de final de la Champions

Con este gol, Linda Caicedo acerca al Real Madrid a cuartos de final de la Champions

El conjunto español ya estaba con 10 futbolistas por una expulsión, por lo que el gol de la joya colombiana significó un respiro para el Real Madrid. Fue escogida la figura del partido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad