Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Alcalde pidió intervención de Policía y Fiscalía para investigar incendio en Politécnico Jaime Isaza

Alcalde pidió intervención de Policía y Fiscalía para investigar incendio en Politécnico Jaime Isaza

Federico Gutiérrez recalcó que la autonomía universitaria tiene límites y no hay ningún lugar de la ciudad prohibido para la fuerza pública.

