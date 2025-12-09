Alcalde pidió intervención de Policía y Fiscalía para investigar incendio en Politécnico Jaime Isaza

Con preocupación e indignación se pronunciaron en las últimas horas autoridades en Medellín tras el incendio que un grupo de 10 encapuchados habría generado en una de las oficinas administrativas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en el sur de la ciudad.

Y es que, aparte condenar la emergencia en el campus que fue controlada por parte del Cuerpo de Bomberos, el alcalde Federico Gutiérrez solicitó acciones de la Policía y la Fiscalía con el fin de determinar las circunstancias, motivaciones y consecuencias de los actos.

Esto en medio de versiones que indican estudiantes solo permitieron el ingreso de organismos de gestión del riesgo para el control de la conflagración. El mandatario insistió que no hay espacios prohibidos para la fuerza pública en la ciudad y que la autonomía universitaria tiene límites.

"Mi concepto es que tiene que entrar la Policía y la Fiscalía a recolectar las pruebas y a dar con los responsables. La autonomía universitaria va frente a la autonomía académica, pero jamás frente a los temas de orden público. Yo pido que las autoridades intervengan cuanto antes y que inteligencia determine quiénes son los responsables de estos hechos", declaró.



La emergencia se registró a pocos minutos de la posesión del nuevo rector de la institución, Haver González Barrero, quien anunció que se tomarán medidas tan pronto reciban un informe completo de lo ocurrido.

"Las instituciones públicas y las de educación superior, no pueden perder el norte. El norte es la educación, no existe otro, no se puede convertir en un campo de batalla y para eso vamos a tomar decisiones", informó el recién posesionado directivo.

A través de un comunicado el Politécnico también se sumó al rechazo por el ataque sobre el cual hay versiones que indicarían que se produjo por inconformidades con la nueva administración, aunque hay sectores que indican que pudo haberse tratado de protestas por denuncias de violencia de género no abordadas en la institución.