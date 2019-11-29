Blu Radio Politécnico Jaime Isaza Cadavid
Politécnico Jaime Isaza Cadavid
-
En paro indefinido se declararon los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín
Tras tomar la determinación, los estudiantes cerraron por varias horas la Avenida Las Vegas, hecho que congestionó la movilidad de la ciudad.
-
UdeA y Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en jaque económico por problemas financieros
Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia ya busca soluciones en los centros de educación superior más importantes del departamento.
-
Víctima de agresión sexual en el politécnico aún no ha formulado denuncia; hay anormalidad académica
Así lo reveló a Blu Radio, Aura María Vasco, directora de fomento cultural del politécnico Jaime Isaza Cadavid, quien aclaró además que una de las estudiantes no habría sido abusada.
-
Politécnico JIC cancela actividades culturales por casos de agresión sexual en sus instalaciones
Solo uno de los dos casos reportados fue denunciado ante las autoridades y se activó el código fucsia para la atención de la víctima. Este lunes habrá una reunión extraordinaria con directivas para analizar lo ocurrido.
-
Segunda convocatoria de 'Unidos a la U' tendrá 18.000 cupos para estudiantes en Antioquia
A partir de este primero de noviembre y hasta el 30 de este mismo mes estará abierta la convocatoria en Antioquia.
-
El gobernador de Antioquia abrió la jornada 'Unidos a la U'
Aníbal Gaviria celebró con los estudiantes beneficiados de los cursos 'Unidos a la U' en las regiones del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño.
-
Encapuchados bloquean la Avenida Regional y la Avenida Las Vegas a la altura del Politécnico JIC
El Politécnico también debió ser evacuado debido a que los encapuchados se tomaron el bloque administrativo y detonaron papa bombas a las afueras de las oficinas.
-
Video: caos vehicular y disturbios en Politécnico Jaime Isaza en Medellín por conmemoración del M-19
Encapuchados atravesaron un vehículo de carga en la avenida Regional para bloquear la vía.
-
Un ternero que se cayó de un camión es la nueva mascota del Politécnico Jaime Isaza Cadavid
´PoliMambo´, como fue bautizado el animal, pretendía ser llevado a una finca en el municipio de Ebéjico, en el occidente antioqueño.
-
Indignación y rechazo en Medellín por muerte de egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid
La mujer fue encontrada muerta dentro de su vehículo cuando realizaba su trabajo en el Valle del Cauca.