Blu Radio  / Politécnico Jaime Isaza Cadavid

Politécnico Jaime Isaza Cadavid

  • POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID- Politecnico Jaime Isaza Cadavid.jpg
    Cortesía: Jaime Isaza Cadavid
    Antioquia

    En paro indefinido se declararon los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín

    Tras tomar la determinación, los estudiantes cerraron por varias horas la Avenida Las Vegas, hecho que congestionó la movilidad de la ciudad.

  • 283709_BLU Radio. Politécnico Jaime Isaza Cadavid / Foto: politecnicojic.edu.co
    BLU Radio. Politécnico Jaime Isaza Cadavid /
    Foto: politecnicojic.edu.co
    Antioquia

    UdeA y Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en jaque económico por problemas financieros

    Ante este panorama, la Gobernación de Antioquia ya busca soluciones en los centros de educación superior más importantes del departamento.

  • 283709_BLU Radio. Politécnico Jaime Isaza Cadavid / Foto: politecnicojic.edu.co
    BLU Radio. Politécnico Jaime Isaza Cadavid /
    Foto: politecnicojic.edu.co
    Antioquia

    Víctima de agresión sexual en el politécnico aún no ha formulado denuncia; hay anormalidad académica

    Así lo reveló a Blu Radio, Aura María Vasco, directora de fomento cultural del politécnico Jaime Isaza Cadavid, quien aclaró además que una de las estudiantes no habría sido abusada.

  • 283709_BLU Radio. Politécnico Jaime Isaza Cadavid / Foto: politecnicojic.edu.co
    BLU Radio. Politécnico Jaime Isaza Cadavid /
    Foto: politecnicojic.edu.co
    Antioquia

    Politécnico JIC cancela actividades culturales por casos de agresión sexual en sus instalaciones

    Solo uno de los dos casos reportados fue denunciado ante las autoridades y se activó el código fucsia para la atención de la víctima. Este lunes habrá una reunión extraordinaria con directivas para analizar lo ocurrido.

  • WhatsApp Image 2023-10-31 at 1.08.25 PM.jpeg
    Gobernación de Antioquia
    Antioquia

    Segunda convocatoria de 'Unidos a la U' tendrá 18.000 cupos para estudiantes en Antioquia

    A partir de este primero de noviembre y hasta el 30 de este mismo mes estará abierta la convocatoria en Antioquia.

  • Unidos a la u
    Gobernación de Antioquia
    Antioquia

    El gobernador de Antioquia abrió la jornada 'Unidos a la U'

    Aníbal Gaviria celebró con los estudiantes beneficiados de los cursos 'Unidos a la U' en las regiones del Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño.

  • Encapuchados en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid
    Encapuchados en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
    Foto: Denuncias Antioquia
    Antioquia

    Encapuchados bloquean la Avenida Regional y la Avenida Las Vegas a la altura del Politécnico JIC

    El Politécnico también debió ser evacuado debido a que los encapuchados se tomaron el bloque administrativo y detonaron papa bombas a las afueras de las oficinas.

  • PROTESTAS.jpeg
    Fuerza pública trata de controlar disturbios de encapuchados en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín.
    Cortesía Denuncias Antioquia
    Antioquia

    Video: caos vehicular y disturbios en Politécnico Jaime Isaza en Medellín por conmemoración del M-19

    Encapuchados atravesaron un vehículo de carga en la avenida Regional para bloquear la vía.

  • Ternero adoptado por el Poli
    Ternero adoptado por el Poli
    Foto: Politécnico JIC
    Antioquia

    Un ternero que se cayó de un camión es la nueva mascota del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

    ´PoliMambo´, como fue bautizado el animal, pretendía ser llevado a una finca en el municipio de Ebéjico, en el occidente antioqueño.

  • Foto vía Cortesía - 2022-12-21T194036.896.jpg
    Sandra Zuluaga Giraldo
    Foto: Cortesía estudiantes Politécnico JIC.
    Antioquia

    Indignación y rechazo en Medellín por muerte de egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid

    La mujer fue encontrada muerta dentro de su vehículo cuando realizaba su trabajo en el Valle del Cauca.

