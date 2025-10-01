En paro indefinido se declararon los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín

Los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Medellín salieron a paro indefinido luego de que la Asamblea de Antioquia eliminará los recursos que llegan por concepto de estampilla, con la que afirman se va a desfinanciar a la institución universitaria. Tras tomar la determinación estudiantes cerraron por varias horas la Avenida Las Vegas, hecho que congestionó la movilidad de la ciudad

Luego de realizar una Asamblea Multiestamentaria en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín, los estudiantes de la institución educativa decidieron salir a paro indefinido por la inconformidad que ha generado en ellos la eliminación de la estampilla por parte de la Asamblea de Antioquia.

Lo que mencionan los jóvenes es que la decisión en primer debate va a causar que se desfinanciar la educación en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en el Instituto Tecnológico de Antioquia y en la Universidad Digital de Antioquia, por lo que aseguraron que el cese de actividades será para defender la educación pública.

Desde el Politécnico aseguran que, a pesar de que se la eliminación de las estampillas ya fue aprobada, aún no se ha hablado de un aumento en la base presupuestal de la institución universitaria y que por el contrario, incluso, hay rumores de una unión de varias instituciones de educación superior del departamento.



Por ahora se ha conocido que este miércoles se citó a una Asamblea General en donde los estudiantes definirán un pliego de peticiones para que finalice el cese de actividades. Sin embargo, mientras eso sucede ya se tienen planeadas algunas protestas como las que hicieron en las últimas horas cuando provocaron el cierre de la Avenida Las Vegas de Medellín.