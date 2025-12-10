En vivo
Ofrecen $100 millones por encapuchados señalados de generar disturbios en universidades de Medellín

Ofrecen $100 millones por encapuchados señalados de generar disturbios en universidades de Medellín

El reciente incendio a una oficina del Politécnico Jaime Isaza Cadavid se habría producido por un presunto caso de pornografía infantil y abuso sexual en el plantel.

