Incautan 507 kilos de cocaína en el mar Caribe; iban en lancha rápida hacia Centroamérica

En aguas del mar Caribe fue interceptada una lancha rápida que transportaba 510 paquetes de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 21 pacas camufladas dentro de la embarcación.

La interceptación se dio luego de que equipos de vigilancia de la Armada de Colombia detectaron el zarpe de una lancha sospechosa que, al parecer, tenía como destino un país de Centroamérica.

Ante la sospecha, miembros de la Armada, con apoyo de un aeronave de patrullaje, iniciaron la persecución y, a 140 millas náuticas de Riohacha, en La Guajira, interceptaron la lancha y la inspeccionaron hasta encontrar el estupefaciente, cuyo peso alcanza los 507 kilogramos.

Con esta mercancía, los narcotraficantes esperaban distribuir 1.2 millones de dosis a nivel mundial y obtener rentas criminales por 24 millones de dólares.



Por los hechos, dos hombres de nacionalidad dominicana fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades colombianas.

Vale mencionar que, mientras era remolcada, la embarcación presentó una filtración y terminó hundida debido a las condiciones adversas del mar. No obstante, el personal de

Publicidad

Guardacostas aseguró a los capturados y recuperó la totalidad del material incautado, el cual fue entregado posteriormente a la autoridad competente.