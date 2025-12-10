En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Incautan 507 kilos de cocaína en el mar Caribe; iban en lancha rápida hacia Centroamérica

Incautan 507 kilos de cocaína en el mar Caribe; iban en lancha rápida hacia Centroamérica

Con esta mercancía, los narcotraficantes esperaban distribuir 1.2 millones de dosis a nivel mundial y obtener rentas criminales por 24 millones de dólares.

