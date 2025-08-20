Wingo ofrece vuelos a centroamérica por 1 dólar para que estrene el pasaporte

La aerolínea de bajo costo, Wingo, ha desatado una promoción imperdible para aquellos que desean explorar Centroamérica, ofreciendo tiquetes aéreos desde tan solo 1 dólar estadounidense por trayecto (sin incluir tasas e impuestos).

Esta iniciativa celebra el lanzamiento de su nueva ruta directa entre Bogotá y Ciudad de Guatemala, que comenzará a operar el próximo 27 de octubre de 2025.

La aerolínea busca incentivar el turismo y los negocios entre Colombia y Guatemala con esta conexión estratégica. La promoción de $1 USD está disponible para 200 sillas y aplica para viajes realizados entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

El precio final por trayecto será de $101 USD saliendo desde Bogotá y $74 USD regresando desde Guatemala, incluyendo todas las tasas e impuestos.



Detalles de la nueva ruta Bogotá - Guatemala y precios adicionales

La conexión entre Bogotá y Ciudad de Guatemala tendrá tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes) y dispondrá de cerca de 40.000 sillas entre octubre de 2025 y junio de 2026.

Además de la oferta promocional, se han puesto a la venta tiquetes con tarifas desde $113 USD (456.000 pesos colombianos) por trayecto para Bogotá - Guatemala y desde $88 USD (357.000 pesos colombianos) para Guatemala - Bogotá.

La aerolínea destacó que Guatemala se consolida como un destino cada vez más atractivo. Durante el primer semestre de 2025, 67.000 guatemaltecos viajaron a Colombia, un crecimiento del 30% respecto al año anterior. A su vez, 39.000 colombianos visitaron Guatemala en el mismo periodo, un incremento del 9%.

Océano Guatemala. Foto: Unsplash

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, afirmó: "Estamos muy orgullosos de anunciar la apertura de esta nueva ruta entre Bogotá y Guatemala, una conexión estratégica que dinamiza el turismo y los negocios entre ambos países. En Wingo seguimos apostando por la expansión internacional con una oferta de valor que responde a las necesidades del viajero latinoamericano". También agregó que buscan "conectar a los viajeros con destinos que les permitan explorar la naturaleza e historia de Latinoamérica, y Guatemala es, sin duda, un destino que enamora por su diversidad cultural y belleza incomparable".

Con esta nueva adición, Wingo expande su oferta internacional a 24 destinos, incluyendo lugares populares como Cancún (México), Ciudad de Panamá (Panamá), La Habana (Cuba), Aruba, Punta Cana (República Dominicana), San José (Costa Rica), Lima (Perú) y Willemstad (Curazao).