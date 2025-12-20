Entregan más dotación a la fuerza pública en Antioquia con recursos de tasa de seguridad

Un total de 280 mil millones de pesos provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana ya han sido destinados en 2025 por parte de la Gobernación de Antioquia, con el fin de mejorar la dignidad locativa de Soldados y Policías del departamento. Proporcionando inversiones en tecnología que permitan vigorizar el quehacer operativo de la Fuerza Pública acantonada en Antioquia

Entre los elementos entregados a la por parte de la Gobernación a la Séptima División del Ejército Nacional hay 250 cascos balísticos, 440 chalecos antibalas, 500 botas media caña, 500 sobrecarpas y 25 botiquines de primeros auxilios tipo M3 para situaciones de emergencias en terreno y 11 radios Harris con sus respectivos accesorios.

Se trata de equipos especializados de uso exclusivo de las fuerzas militares, que tienen comunicación satelital para mayor seguridad y que permiten contar con señal en operaciones en selva o montaña para hacer seguimiento en tiempo real a las unidades que están en operaciones especiales, así lo explicó el Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante de la Cuarta Brigada, coronel Rogel Sánchez Ruiz.

"Un agradecimiento especial, sobre todo, al pueblo antioqueño. El día de hoy, gracias a su decidido aporte dentro de la tasa de seguridad, permite que el Ejército Nacional en este territorio reciba un material de intendencia, un material de comunicaciones que garantizan el despliegue de capacidades y la optimización de capacidades por parte de las tropas", dijo el mando militar.



Por su parte, El Gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón también anunció una inversión por 4 mil millones de pesos en 5 sistemas de inhibición de drones para el Ejército Nacional, con el fin de incrementar las capacidades operativas de detección, mitigación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas en el departamento.

"Para que muchos de los antioqueños y también visitantes que van a ir a las 21 festividades que se van a celebrar en distintos rincones de Antioquia lo puedan hacer de manera segura, para que los retornos puedan transcurrir, no solamente en los viajes de ida, sino los regresos de manera tranquila, sin traumatismos", señaló el mandatario.

Además, agradeció a los antioqueños por el pago que han hecho de la Tasa de Seguridad, indicando que la seguridad es un compromiso colectivo y esos recursos abren la puerta para hacer inversiones en tecnología que le permitan a la fuerza pública un mejoramiento continuo.