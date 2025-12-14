Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones por responsables de ataque en vía Medellín - Manizales

El ataque terrorista perpetrado con explosivos en la vía Medellín - Manizales tiene encendidas las alarmas de las autoridades en el departamento de Antioquia, luego de que, hasta ahora, sea un completo misterio quién decidió detonar los artefactos que generaron graves daños en la malla vial de la Concesión Pacífico Tres, a la altura del municipio de La Pintada.

Aunque en esta zona del Suroeste antioqueño hace presencia activa el Clan del Golfo, aún no se ha descartado que, por ejemplo, sea el ELN quien esté detrás del atentado y, por ello, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para poder dar con el paradero de los responsables del ataque.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, rechazó los hechos ocurridos a escasos minutos del casco urbano de La Pintada y aseguró que en la zona hay presencia activa de las autoridades para tratar de normalizar el tránsito por la importante vía lo más pronto posible.

"Actualmente, la vía presenta un paso restringido y se encuentra controlado y regulado por personal de la concesión y la Fuerza Pública, con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas que hacen uso de esta vía importante", confirmó el uniformado.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se pronunció a través de su cuenta de X y expresó que “antioqueños, unos criminales detonaron un artefacto explosivo en una vía de La Pintada que conduce a Manizales. No hubo personas lesionadas o daños a vehículos”.

Por ahora, diferentes autoridades del nivel departamental esperan que, con la vigilancia de cámaras de seguridad y algunas labores investigativas, se pueda establecer con exactitud qué grupo delincuencial está detrás del ataque terrorista que dañó parte de la calzada de la vía a cargo de la Concesión Pacífico Tres.