Paisita Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El sorteo de El Paisita Noche volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la jornada del domingo 14 de diciembre de 2025. Como ocurre cada noche, este chance tradicional se posicionó como uno de los más consultados por quienes siguen de cerca los resultados del chance y mantienen viva la expectativa de que su número elegido resulte ganador.

Resultado oficial del Paisita Noche – 14 de diciembre de 2025

De acuerdo con el reporte oficial del operador, la combinación ganadora del sorteo fue , una cifra que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna.



Número ganador: (en minutos)

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal:

Los jugadores cuentan con la posibilidad de consultar los resultados del Paisita Noche de días anteriores a través de plataformas oficiales autorizadas. Estas herramientas permiten verificar apuestas, revisar combinaciones jugadas y llevar un registro histórico de resultados, una opción especialmente útil para quienes participan de manera habitual y desean analizar patrones o confirmar premios.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche varía según el tipo de acierto obtenido por el jugador. Las modalidades de pago están claramente definidas y dependen de la cantidad de cifras acertadas en el número ganador, lo que permite elegir entre apuestas sencillas o jugadas más arriesgadas con mayores recompensas.

En los aciertos por cifras finales, se encuentran las opciones más básicas.



La llamada uña, que consiste en acertar la última cifra del número, paga 5 pesos por cada peso apostado. Por su parte, la pata, que corresponde al acierto de las dos últimas cifras, ofrece un pago de 50 pesos por cada peso apostado. Estas alternativas suelen ser las preferidas por quienes buscan una participación sencilla, aunque con premios más modestos.

Para quienes optan por aciertos de tres cifras, las ganancias aumentan de manera considerable. El pleno, que implica acertar las tres cifras exactas en el mismo orden, paga 400 pesos por cada peso apostado. En tanto, el combinado de tres cifras, donde el orden no es determinante, paga 83 pesos por cada peso apostado. Esta modalidad resulta atractiva para quienes buscan un equilibrio entre riesgo y premio.

Los aciertos de cuatro cifras representan los premios más altos del chance. El súper pleno, que exige acertar el número completo en el orden exacto, paga 4.500 pesos por cada peso apostado. El súper combinado, donde las cifras pueden variar de orden, ofrece un pago de 308 pesos por cada peso apostado. Estas opciones están pensadas para jugadores que buscan una ganancia significativa y están dispuestos a asumir un mayor riesgo.

Publicidad

Cabe recordar que todo premio superior a 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Su principal característica es que se sortea todos los días, lo que permite a los jugadores participar de manera constante y consultar resultados de forma continua.

Gracias a su frecuencia diaria y a un esquema de premios claramente definido, el Paisita Noche se mantiene como una de las opciones más buscadas dentro de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como un referente entre quienes siguen de cerca los resultados del chance.