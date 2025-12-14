¿Quién es José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile? Un eco de Pinochet

Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que dieron como ganador a José Antonio Kast Rist, quien se impuso de manera contundente frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Con el 57,44 % de las mesas escrutadas, Kast alcanzó el 59,16 % de los votos, superando a Jara por 18,3 puntos porcentuales, una diferencia que el Servicio Electoral (Servel) calificó como irremontable.

El triunfo fue holgado y sin sorpresas a medida que avanzó el conteo. Kast lideró en todas las regiones del país y mantuvo una ventaja constante durante todo el escrutinio, sellando así su llegada a La Moneda. La derrota de Jeannette Jara, quien obtuvo el 40,84 %, marca un revés significativo para el oficialismo y un reordenamiento del escenario político chileno.



¿Quién es José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile?

José Antonio Kast Rist, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene 59 años y una extensa trayectoria ligada a la derecha chilena. Es exdiputado, fundador y principal referente del Partido Republicano, colectividad que ha logrado consolidarse como una fuerza política relevante en los últimos años, especialmente entre votantes que demandan posturas más firmes en temas de seguridad, migración y orden público.

Nació el 18 de enero de 1966 en Santiago, aunque creció en la comuna de Buin, tras el traslado de su familia. Es hijo de Michael Kast y Olga Rist, inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1950 y criaron a diez hijos, en un entorno marcado por valores conservadores, disciplina y fuerte énfasis en el trabajo.



Uno de los personajes más influyentes en su vida fue su hermano mayor, Miguel Kast Rist, economista formado en la Universidad de Chicago y figura clave del régimen militar de Augusto Pinochet, donde se desempeñó como ministro y presidente del Banco Central. Miguel Kast falleció en 1983 a causa de un cáncer, pero su legado económico ha sido reconocido en múltiples ocasiones por José Antonio Kast, quien ha señalado que su pensamiento influyó de manera decisiva en sus convicciones políticas y económicas.

