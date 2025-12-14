En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Quién es José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile? Un eco de Pinochet

¿Quién es José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile? Un eco de Pinochet

El ultraderechista, de 59 años de edad, obtuvo el 57,44 % de las mesas escrutadas, alcanzando el 59,16 % de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad