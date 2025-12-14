Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del domingo 14 de diciembre de 2025, consolidándose una vez más como uno de los chances más tradicionales del país. Este sorteo, profundamente ligado a la identidad del Valle del Cauca, mantiene su popularidad gracias a su trayectoria, la facilidad para participar y la cercanía que ha construido con los jugadores a lo largo de los años.

Resultado oficial del Chontico Noche – 14 de diciembre de 2025

La transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios fijos, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y consultar los resultados sin confusiones. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último realizado cada jueves y reconocido por entregar premios especiales, ampliando así las opciones de participación para los jugadores.



Modalidades de apuesta disponibles

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): exige acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): se basa en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): consiste en acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Esta diversidad de opciones hace del Chontico Noche un chance flexible y atractivo, con alternativas que van desde apuestas sencillas hasta jugadas de mayor premio.



Costos de participación

El Chontico Noche se destaca por ser uno de los chances más accesibles de Colombia, permitiendo la participación de personas con diferentes presupuestos. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos montos facilitan el acceso al juego sin necesidad de grandes inversiones, lo que contribuye a su amplia aceptación en la región.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio del Chontico Noche, el operador establece requisitos básicos que garantizan un proceso seguro y transparente. El ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, conforme a sus políticas internas. Cumplir con estos pasos es clave para recibir el pago de manera oportuna y sin contratiempos.