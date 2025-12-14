Así reaccionó el sector político ante triunfo de José Antonio Kast, nuevo presidente electo de Chile

José Antonio Kast se impuso este domingo en la segunda vuelta presidencial en Chile y se convertirá en el próximo mandatario del país, tras obtener un respaldo mayoritario en las urnas. Con el 98,5 % de las mesas escrutadas, el candidato del Partido Republicano alcanzó el 58,2 % de los votos, obteniendo una ventaja definitiva sobre su contendora, Jeannette Jara, candidata de izquierda, quien obtuvo el 41,7 % de los sufragios.

El triunfo de Kast marca una nueva era para Chile, pues abre un nuevo camino para la derecha. Estas son las reacciones del sector político tras conocer la victoria del ultraderechista.



Así reacciona el sector político ante triunfo de José Antonio Kast

La elección de José Antonio Kast para muchos representa un nuevo inicio y un nuevo panorama para el país, por lo que la derecha ha tenido dificultades para ganar presidenciales en la democracia reciente.

Desde Sebastián Piñera, no se tenía una elección democrática y antes de él, el último mandatario de ese sector elegido en comicios libres fue Jorge Alessandri entre 1958 y 1964.

Una de las reacciones fue la del presidente de Argentina, Javier Milei, quien por medio de su cuenta de X, lo felicitó e indicó que la libertad avanza.



“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”.

LA LIBERTAD AVANZA



Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile!



Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que… — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

El presidente Gabriel Boric se comunicó telefónicamente con José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo electoral, luego de que el mandatario electo obtuviera una amplia ventaja sobre Jeannette Jara, quien también reconoció los resultados y contactó al futuro jefe de Estado.

Durante la conversación, Boric destacó que Kast logró “un triunfo claro” y subrayó que, al ser electo presidente de la República, asume la responsabilidad de gobernar para todos los chilenos, manifestando además su disposición a colaborar “en pro del destino de la patria”.

Kast, por su parte, agradeció el gesto y solicitó una transición ordenada y respetuosa, señalando que espera contar con la experiencia y la visión del actual mandatario después del 11 de marzo.