Así reaccionó el presidente Petro a la derrota de la izquierda en Chile: "Vientos de muerte"

La victoria del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, con el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la candidata de izquierda Jeannette Jara, generó reacciones inmediatas en la región.

Una de las más esperadas reacciones fue la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se pronunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) con un mensaje cargado de simbolismo y advertencias políticas.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte”, escribió el mandatario colombiano al referirse al triunfo del líder del Partido Republicano chileno, quien se impuso en las 16 regiones del país, incluidas zonas tradicionalmente afines a la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana.

En su mensaje, Petro hizo un llamado directo a la resistencia política: “Atentos, gran colombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”.



El jefe de Estado también reveló que su publicación original sobre la derrota del progresismo en Chile fue bloqueada en la red social. “Me han bloqueado mi trino sobre la derrota progresista en Chile, espero se recupere”, agregó, sin entregar mayores detalles sobre las razones del bloqueo o si se trató de una falla técnica de la plataforma.

El pronunciamiento de Petro se dio en respuesta a un mensaje del presidente de Argentina, Javier Milei, quien celebró el resultado electoral chileno con una publicación en la que afirmó: “La izquierda retrocede, la libertad avanza. ¡VLLC!”, acompañada de un mapa de América del Sur en el que varios países aparecen representados con colores asociados a corrientes ideológicas.

La reacción del mandatario colombiano refleja la preocupación de varios sectores de la izquierda latinoamericana frente al avance de líderes y movimientos conservadores en la región. El triunfo de Kast en Chile es considerado uno de los más amplios desde el retorno a la democracia, solo superado por la victoria de Michelle Bachelet en 2013, cuando derrotó a Evelyn Matthei por más de 24 puntos.

Desde el comando del presidente electo chileno, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y mano derecha de Kast, aseguró que asumen el resultado “con orgullo y con una enorme responsabilidad” frente a las crisis que atraviesa el país.