En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así reaccionó el presidente Petro a la derrota de la izquierda en Chile: "Vientos de muerte"

Así reaccionó el presidente Petro a la derrota de la izquierda en Chile: "Vientos de muerte"

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la victoria de la derecha en Chile.

Publicidad

Publicidad

Publicidad