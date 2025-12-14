Exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón advierte deterioro en seguridad

El exministro de Defensa y aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón intensificó su recorrido por las regiones del país y lanzó un diagnóstico crítico sobre la situación actual de Colombia, con énfasis en la inseguridad, la extorsión y la falta de empleo formal. En entrevista con Sala de Prensa Blu, el candidato aseguró que su motivación para llegar a la Presidencia nace del contacto directo con las comunidades y de la preocupación creciente que ha recogido en sus recorridos.

“He estado en Pasto, Villavicencio, Soacha, Medellín, Risaralda, Guaviare, Vichada y Caquetá, recorriendo Colombia con mucho amor, pero también llenándome de preocupación”, afirmó Pinzón, al señalar que el país atraviesa un deterioro profundo en temas clave como la seguridad y la salud.



“La gente pide seguridad, seguridad y más seguridad”

Pinzón relató testimonios que, según dijo, reflejan el drama cotidiano en distintas regiones. Recordó el caso de una mujer en La Macarena, Meta, quien rompió en llanto al hablar de la extorsión: “Me dijo: ‘libérenos, por favor’. Les cobran por la gallina, por la vaca, por la hectárea, por la lancha y hasta por el turista”. En Soacha, aseguró que comerciantes y ciudadanos coinciden en una misma demanda: “Todas sin excepción me dijeron lo mismo: seguridad. Nos están extorsionando y no pasa nada”.



Empleo y educación, otro foco de preocupación

El candidato también advirtió sobre la crisis de empleo, especialmente entre jóvenes profesionales. “Mucha gente se esfuerza para sacar un título universitario y después no consigue trabajo”, señaló. Como ejemplo, mencionó su visita a comunidades del Chocó donde dos jóvenes abogados, orgullo del barrio, hoy están desempleados.

Pese al diagnóstico, Pinzón reiteró que Colombia tiene condiciones excepcionales. “Somos un país superdotado en recursos naturales, en agua, en tierras y en gente. Este país puede ser una potencia mundial”, afirmó. Según explicó, su propuesta se basa en orden, seguridad, libertad económica y planeación de largo plazo, con consensos nacionales similares a los de países como Noruega.



Unidad política y consulta popular

En el plano político, Pinzón defendió la necesidad de una gran consulta interpartidista. “Yo voy a ser el presidente que une. La democracia se define con votos, no con encuestas”, dijo, al insistir en que una consulta amplia podría reunir millones de electores y definir un candidato fuerte incluso para ganar en primera vuelta.

Finalmente, el aspirante subrayó que su eventual gobierno se ejercería desde las regiones. “Como presidente me llevaría el puesto de mando del Gobierno a las regiones, a vivir allí con la gente y resolver problemas con seriedad”, concluyó.



Escuche la entrevista completa acá: