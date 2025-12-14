Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche se mantiene como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, consolidándose como una cita nocturna infaltable para miles de apostadores. Más que un juego de azar, este sorteo se ha convertido en un espacio de expectativa y emoción diaria, fortaleciendo el sentido de comunidad entre quienes siguen de cerca los resultados del chance en la región y en el resto del país.

Desde 2025, la dinámica del juego cambió con la incorporación de la quinta balota, una actualización que amplió el número de combinaciones posibles y elevó las probabilidades de acierto.

Resultado oficial del 14 de diciembre de 2025

Durante la noche del domingo 14 de diciembre de 2025, la Caribeña Noche reveló su resultado oficial, definiendo la suerte de numerosos jugadores: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m. Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, lo que permite a los participantes consultar la información de manera rápida, segura y confiable.



Este horario fijo se ha integrado a la rutina nocturna de muchos jugadores del Caribe colombiano y de otras regiones, facilitando el seguimiento constante del sorteo.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, desde quienes comienzan hasta los más experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: se gana sin importar el orden de los números.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible, la Caribeña Noche mantiene costos diseñados para distintos presupuestos, lo que favorece una amplia participación:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la posicionan como una de las opciones más atractivas dentro de los juegos de chance en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es sencillo y transparente. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad, original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador puede solicitar documentación adicional, conforme a la normativa vigente. De esta manera, la Caribeña Noche reafirma su compromiso con la seguridad, la legalidad y la confianza de sus apostadores.