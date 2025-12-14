Rescatan a familia caleña que fue secuestrada por varios días bajo engaños en Medellín

La pesadilla para tres personas oriundas de Cali terminó luego de que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizara un despliegue operativo para rescatarlas de un apartamento de El Poblado en donde permanecían secuestradas tras ser engañadas con falsas promesas por lo que sería un grupo delincuencial dedicado a la extorsión.

Según se ha podido conocer las víctimas llegaron hasta la capital de Antioquia para adelantar un negocio relacionado con la compra de un inmueble, sin embargo, fueron engañadas y obligadas a ir hasta una vivienda donde permanecieron retenidas por aproximadamente tres días.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que una vez las personas en poder de los delincuentes comenzaron a extorsionar a su familiares con cifras millonarias y que, incluso, alcanzaron a dar dinero para la alimentación de las tres personas.

"Y los llevaron hasta un apartamento en el sector de El Poblado, desde donde iniciaron las exigencias extorsivas por más de 1.600 millones de pesos, incluso obteniendo un pago inicial bajo el engaño de destinarlo a la alimentación de las víctimas", aseguró Villa.



Tras conocido el secuestro las autoridades fueron advertidas de manera inmediata, por lo que se activó un plan especial que logró identificar el lugar gracias a la vigilancia exhaustiva de las cámaras de seguridad, mismo en donde rescataron a las personas, lograron capturar a dos hombres e incautaron un arma de fuego y tres teléfonos celulares.

Según destacaron desde la capital de Antioquia, un juez de control de garantías le impuso a los capturados medidas de aseguramiento en un centro carcelario, mientras que avanzan las investigaciones para establecer si hay más personas involucradas en el secuestro extorsivo.