Ejército rescató a 71 personas secuestradas en mina de Boyacá

El Ejército logró rescatar sanas y salvas a 71 personas que habían sido secuestradas en una mina de esmeraldas ubicada en el municipio de Maripí, en el occidente de Boyacá. La acción, denominada Operación Esmeralda, fue desarrollada en la madrugada de este jueves por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el secuestro fue perpetrado por un grupo armado violento. Tras conocerse los hechos, se activó de inmediato toda la capacidad institucional.

“El hecho fue cometido por 34 sujetos que llegaron con armamento, algunos de ellos armas de largo alcance, con sus rostros cubiertos, pintados e ingresaron violentamente a esa región, a esa zona e inmediatamente nosotros respondimos con toda la capacidad institucional. Nos articulamos entre toda la Fuerza Pública, mientras se desplegaban unidades policiales, aeronaves de la Fuerza Aeroespacial fueron allá al sitio con capacidad de FLIR para inmediatamente coordinar toda la maniobra terrestre que se estaba adelantando también en coordinación con nuestro Ejército Nacional. Como resultado hasta ahora tenemos ocho capturas también con siete armas de corto alcance”, indicó el ministro.

Durante la operación se desplegaron unidades terrestres, apoyo aéreo con aeronaves dotadas de sistemas de visión nocturna y un cerco coordinado que permitió neutralizar a los responsables. Como resultado, ocho personas fueron capturadas y se logró la incautación de armas, municiones y material explosivo, evitando una tragedia mayor en la zona.



El segundo comandante del Ejército Nacional, general Erick Rodríguez confirmó que la Fiscalía General de la Nación dispuso equipos especializados para avanzar en la judicialización de los capturados y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.

Las autoridades reiteraron su mensaje de cero tolerancia frente al crimen y aseguraron que toda la Fuerza Pública continuará desplegada para proteger a las comunidades y restablecer la seguridad en el territorio.