Blu Radio  / Nación  / Ejército rescató a 71 personas secuestradas en mina de Boyacá

Ejército rescató a 71 personas secuestradas en mina de Boyacá

La acción conjunta de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana frustró el accionar de un grupo armado que irrumpió de forma violenta en una mina de esmeraldas en Maripí.

