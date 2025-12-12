En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fundación de Caquetá alerta desalojo a víctimas del conflicto armado en Bogotá

Fundación de Caquetá alerta desalojo a víctimas del conflicto armado en Bogotá

La casa donde funciona un hogar de paso, en la localidad de Teusaquillo, estaría lista para ser destinada por la SAE; sin embargo, antes deben ser desalojadas al menos 17 personas que son atendidas allí por la fundación Colombia Herida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad