Mundo  / Mujer denuncia que tras ir a una cita médica quedó ciega: "Cortes de gato"

Mujer denuncia que tras ir a una cita médica quedó ciega: "Cortes de gato"

La mujer denunció que en el mismo consultorio y con una aguja afilida, la doctora le “hizo cortes en forma de gato en las córneas de ambos ojos”.

