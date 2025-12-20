Ejército desmanteló depósito con 80 kilos de cocaína en Cocorná, Antioquia

Autoridades en Antioquia intensifican acciones contra el narcotráfico, una de las principales actividades que financian a grupos armados en diferentes subregiones del departamento, como el Oriente.

En esta misma zona, en el municipio de Cocorná, se produjo la más reciente incautación de clorhidrato de cocaína por parte de unidades del Gaula Militar Oriente y el Grupo Especializado contra el Narcotráfico del CTI, hallado en un depósito ilegal transitorio.

Fueron labores de inteligencia las que permitieron a las autoridades llegar a este lugar, donde hallaron 80 kilos del estupefaciente que estaban listos para ser transportados y posteriormente comercializados con destino a Estados Unidos, Europa y Centroamérica.

Aunque aún está por establecerse a quién pertenecía esta mercancía, según el Ejército, la incautación representa un golpe financiero estimado en 1.000 millones de pesos para sus propietarios, derivados de la comercialización en dosis en el extranjero.



La Cuarta Brigada indicó que, en lo corrido del año, ha logrado la incautación de más de 4.900 kilos de clorhidrato de cocaína en todo el departamento de Antioquia.

Esta acción se conoce pocas horas después de la captura en Medellín de alias ‘El Negro’ o ‘Andresito’, un extraditable del Clan del Golfo, señalado de integrar una red de 20 personas para el envío de cocaína a Estados Unidos en lanchas rápidas.