IDU habilita importante vía en el norte de Bogotá: residentes tuvieron que esperar casi 6 años

Finalmente, la espera de miles de residentes del norte de Bogotá llegó a su fin. Luego de casi seis años de obras, ajustes y retrasos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que habilitó el costado occidental de la avenida Laureano Gómez, ubicada entre las calles 170 y 183, en sentido norte-sur.

La noticia representa un respiro para los vecinos de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y El Verbenal.



IDU habilita importante vía en el norte

La apertura fue oficializada el 11 de febrero de 2026 por el director del IDU, Orlando Molano, quien explicó que se trata de un tramo de 1,3 kilómetros con tres carriles en sentido norte-sur, que busca aliviar uno de los puntos más críticos en la salida de la capital.

El proyecto también incluye 1,3 kilómetros de ciclorruta y 15.195 metros cuadrados de espacio público. Más de un millón de habitantes de la localidad de Usaquén, así como población flotante, se verán beneficiados con esta habilitación parcial, que hace parte del plan de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán para destrabar obras estratégicas.

Obra de la vía Laureano Goméz IDU

Obras tardaron casi seis años en concluir

Para quienes viven en el extremo norte, la obra se convirtió en sinónimo de molestias. El contrato fue recibido en enero de 2024 con un avance del 75,68 % y hoy, 11 de febrero de 2026, ya alcanza el 97,39 %. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por demoras.

Uno de los factores que retrasó los trabajos fue la instalación de 16 cámaras de la red matriz de agua potable sobre la línea Tibitoc-Casablanca. Estas maniobras incluyeron válvulas, medidores de presión y estructuras de inspección subterránea, labores que, aunque no son visibles para el ciudadano, sí resultan fundamentales para la infraestructura de la ciudad.

Publicidad

Con la apertura, algunos trayectos podrán reducirse hasta en 30 minutos, especialmente en horas pico.

Habilitación del tramo occidental de la av. Laureano Gómez

Aunque ya está en servicio el costado occidental entre las calles 170 y 183, el proyecto completo, que se extiende hasta la calle 193, continuará en ejecución durante el primer semestre de 2026.

Publicidad

Actualmente avanzan tres frentes clave:



Calle 183 con carrera 9 (costado oriental).

Calle 189 (costado oriental).

Tramo calle 189 a calle 191 (costado occidental).

La obra está a cargo de la Unión Temporal Murcón y supera los $156.000 millones de inversión, incluida la interventoría. Con esta habilitación, el norte de Bogotá suma un alivio en movilidad. El reto ahora será completar lo p