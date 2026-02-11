En vivo
Bogotá / A la cárcel hombre que golpeó a policía y dañó patrulla en vía pública de Bogotá: por un accidente

A la cárcel hombre que golpeó a policía y dañó patrulla en vía pública de Bogotá: por un accidente

El hecho violento en Bogotá, que generó el rechazo del general William Rincón, director de la Policía, quedó grabado en videos de cámaras de celular.

Capturado hombre que agredió a policía y atacó un vehículo oficial en Suba: todo quedó grabado
Por: Felipe García
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

