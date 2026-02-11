A la cárcel hombre que golpeó a policía y dañó patrulla en vía pública de Bogotá: por un accidente

Un juez envió a prisión a Álvaro Javier Salgado Baleta, señalado de atacar de manera violenta a un patrullero de la Policía en medio de un episodio de intolerancia ocurrido el pasado 10 de febrero en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

Según la investigación, el hecho se desató tras un aparente accidente vial, en el que Salgado Baleta habría golpeado con una carreta el vehículo institucional en el que se movilizaban varios uniformados. En medio de la reacción, el hombre arremetió contra uno de los espejos laterales de la patrulla y contra el vidrio panorámico, ocasionando daños visibles en el automotor.

Durante esa acción, el señalado se lesionó una de sus manos. Sin embargo, el episodio no terminó allí, ya que, de acuerdo con el material probatorio recopilado, cuando uno de los patrulleros descendió del vehículo para atender la situación, el procesado le habría propinado varios golpes en el rostro, generando una agresión directa contra el uniformado en plena vía pública.

Tras su captura y presentación ante un fiscal de la URI de la Seccional Bogotá, le fueron imputados cargos por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, ambas conductas agravadas, los cuales no aceptó. Por decisión del juez, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.