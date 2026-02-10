Capturado hombre que agredió a policía y atacó un vehículo oficial en Suba: todo quedó grabado

En video de cámara de celular quedó registrado el momento exacto en el que un hombre, de 27 años, ataca de manera violenta una patrulla de la Policía en plena vía pública. El hombre, visiblemente alterado, rompe uno de los espejos del vehículo oficial, por lo que el uniformado que estaba en su interior desciende del mismo e increpa al agresor, acto seguido, este empieza a golpearlo en repetidas oportunidades.

En un momento del video, se logra ver que el policía persuade al hombre para que no lo siga agrediendo, incluso junto con otra patrullera de la institución; sin embargo, el violento sujeto continúa golpeando al uniformado, sin importar que en el lugar había decenas de testigos.

Tras conocerse las imágenes, la Policía de Bogotá adelantó un procedimiento en la localidad de Suba, en el cual logró la captura del hombre señalado de protagonizar el violento hecho de intolerancia contra el integrante de la institución.

De acuerdo con la información oficial, este hombre fue quien arremetió de manera agresiva y temeraria contra un vehículo policial y contra un uniformado que se encontraba en el lugar, causándole varias lesiones en el rostro durante el ataque. La rápida reacción de los demás policías permitió controlar la situación y efectuar la captura del presunto agresor.



Tras su detención, el ciudadano fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado, amenazas e intimidación.