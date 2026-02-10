Nuevo caso de “guerra del centavo” entre ambulancias dejó un ciclista herido en Cali

Un ciclista resultó gravemente herido al quedar aprisionado en medio de dos ambulancias, involucradas en un nuevo caso de la denominada guerra del centavo, en el oriente de Cali.

Según las autoridades, los vehículos se desplazaban a alta velocidad y, al parecer, competían entre sí. Al llegar a un cruce vial, arrollaron al ciudadano, quien fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

"Como cualquier otro ciudadano deben cumplir las normas de tránsito, y también dar ejemplo, dado que son trabajadores de la salud. Por ejemplo no pueden invadir del carril del MIO, tener exceso de velocidad, pasarse los semáforos en rojo, todo eso está prohibido, incluso, para las ambulancias, salvo condiciones muy particulares, y con permisos especiales que deben tramitar o en el caso de una urgencia", señaló Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

Asimismo, el funcionario hizo un llamado a evitar este tipo de conductas que, en la mayoría de los casos, terminan en accidentes que afectan no solo a los ciudadanos, sino también a los pacientes que son transportados en estos vehículos.



En este caso, se pudo confirmar que una de las ambulancias estaba georreferenciada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y que al momento del accidente no tenía asignado ningún servicio para recoger pacientes.