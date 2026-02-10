En vivo
Pacífico  / Nuevo caso de "guerra del centavo" entre ambulancias dejó un ciclista herido en Cali

Nuevo caso de “guerra del centavo” entre ambulancias dejó un ciclista herido en Cali

Una de las ambulancias que competían por recoger primero a un paciente en una vía del barrio Alfonso López terminó atropellando a la víctima.

