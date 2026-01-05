Pasaje del MIO en Cali aumentará $300, según borrador de decreto

Este lunes, la Alcaldía de Cali publicó el borrador del decreto que autoriza el incremento del valor del pasaje del Sistema de Transporte Masivo, MIO, para el 2026. El costo tendrá un incremento de 300 pesos, pasando de los 3.200 a 3.500 finalmente.

Una vez firmado el decreto, quedará en firme el incremento del pasaje, el cual se definió teniendo en cuenta diferentes variables como el aumento del salario mínimo, pero especialmente sin afectar en gran manera el bolsillo de los caleños.

"Estamos terminando de hacer la evaluación pero sí quiero decirle a los caleños, la tarifa del MIO no tendrá un aumento exhorbitante. Estará muy en línea con lo que ha venido ocurriendo en años previos. Eso, a pesar del aumento de costos, lo que queremos es cuidar al pasajero del MIO y no habrá un aumento por fuera de lo que se ha hecho históricamente", indicó el alcalde Alejandro Eder.

El mandatario también descartó los rumores que circularon en los últimos días en redes sociales, que alertaban un supuesto incremento de 500 pesos en el pasaje del sistema.



"Nunca ha estado en consideración esos 500 pesos, eso es mentira, por lo que invito a la ciudadanía a no creer tanta mentira que sale por internet", finalizó Eder.