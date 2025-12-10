En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nuevas Zonas MIO Mujer buscan viajes más seguros y tranquilos en Cali

Nuevas Zonas MIO Mujer buscan viajes más seguros y tranquilos en Cali

Los espacios, identificados en color rosa, se implementan en 166 buses tras evidenciar mayores niveles de percepción de seguridad entre las pasajeras.

