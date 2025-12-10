Nuevas Zonas MIO Mujer buscan viajes más seguros y tranquilos en Cali

Metro Cali puso en funcionamiento las Zonas MIO Mujer en los 166 buses articulados del Sistema de Transporte Masivo, iniciativa que busca mejorar las condiciones de viaje de las usuarias y promover entornos de respeto y corresponsabilidad dentro del MIO.

Los espacios están ubicados en el primer vagón de los articulados y se identifican por asientos con respaldos de color rosa. Su uso es exclusivo para mujeres y hace parte del nuevo enfoque de servicio de la entidad, orientado a una movilidad más humanizada.

“Esto no es una moda ni una medida aislada. Es una respuesta clara a los datos: siete de cada diez pasajeros del MIO son mujeres, y como entidad debemos pensar el servicio desde esa realidad”, afirmó Álvaro José Rengifo, presidente de Metro Cali.

Las Zonas MIO Mujer se complementan con el Protocolo Lila, la ruta de atención implementada hace un año para prevenir, detectar y atender casos de violencias basadas en género dentro del sistema. Este mecanismo ofrece a las usuarias canales de activación en caso de requerir apoyo.



“Estos espacios buscan fomentar un ambiente de cuidado y respeto. Para que funcionen, es fundamental la corresponsabilidad ciudadana y el compromiso de todos por respetarlos”, señaló Andrea Rodríguez, jefe de la Oficina de Cultura MIO y Gestión Social.

La decisión se tomó tras los resultados positivos de la prueba piloto realizada desde julio en 30 buses. Según Metro Cali, durante esta fase se evidenció una mayor apropiación de los espacios y una percepción de viaje más tranquila por parte de las mujeres.