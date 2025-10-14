En vivo
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Hurto en pleno centro de Cali deja herido a un pasajero del MIO

Hurto en pleno centro de Cali deja herido a un pasajero del MIO

Autoridades en Cali ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por los responsables del hurto.

Pasajero del MIO herido por bala perdida en medio de intento de hurto en Cali.
Pasajero del MIO herido por bala perdida en medio de intento de hurto en Cali.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Indignación y miedo embargó a la comunidad del barrio San Bosco, en pleno centro de Cali, cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon varias veces en un intento de hurto.

Estas personas estaban exigiendo las pertenencias y objetos de valor de los ocupantes del vehículo particular que se ve en las imágenes, y cuando el conductor acelera para huir, uno de los sujetos acciona el arma de fuego.

Una de las balas ingresa a un bus articulado del MIO que pasaba por la zona, y uno de sus pasajeros es impactado por el proyectil. De inmediato, el conductor del bus lo trasladó al Hospital Universitario del Valle, donde permanece siendo atendido por el personal médico.

"Hemos determinado hasta 10 millones de pesos por cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho. La persona que fue herida ya está siendo atendida en un centro asistencial", señaló el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.

Las autoridades ya tienen desplegado un plan candado por toda la ciudad para ubicar y judicializar a los sujetos responsables de este hurto en pleno centro de Cali, mientras que la comunidad de la zona exige más patrullajes para evitar estos hechos, o reaccionar de manera pronta ante cualquier situación.

