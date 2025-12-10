Recuperan más de $100 millones robados en el peaje Aguas Negras, en Santander

En menos de dos semanas, la Policía Nacional recuperó la mayor parte del dinero robado durante un millonario hurto ocurrido el pasado 23 de noviembre en el peaje Aguas Negras, ubicado en jurisdicción de Puerto Parra, Santander. El caso, que inicialmente parecía un asalto ejecutado con sigilo, hoy apunta a un presunto plan articulado desde el interior de la propia operación del peaje.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el robo se registró hacia las 11:40 de la noche, cuando un hombre vestido de negro y cubierto con un pasamontaña ingresó de manera clandestina tras saltar la malla perimetral. La primera hipótesis indica que se trataría de un exempleado de mantenimiento del peaje, quien conocía las rutinas y puntos vulnerables de seguridad.

El delincuente habría aprovechado que otra persona, al parecer también vinculada al peaje, dejó las instalaciones solas y con las luces apagadas, condición que habría facilitado su desplazamiento sin ser detectado. Según las indagaciones preliminares, el sujeto manipuló el sistema de videovigilancia, accedió a un área restringida y sustrajo $110 millones en efectivo, para luego huir por la parte posterior del punto de recaudo.

Tras la denuncia del hurto, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Departamento de Policía del Magdalena Medio desplegaron un operativo relámpago que incluyó revisión de cámaras, entrevistas y rastreo en zona rural. Estas labores condujeron a la vereda Campo Capote, donde los investigadores hallaron 109 millones 500 mil pesos ocultos en un predio. El dinero corresponde casi en su totalidad a la cifra reportada como robada.



Aunque el hallazgo representa un avance significativo, el caso aún no está resuelto. Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que no se trató de un ladrón solitario, sino de un plan elaborado entre empleados o personas con acceso interno, quienes habrían coordinado la desactivación temporal de la seguridad para permitir el ingreso clandestino.

Las diligencias continúan y se espera que en las próximas horas la Fiscalía avance en la identificación y judicialización de los presuntos responsables de este hurto que dejó al descubierto fallas de seguridad en esta estación de peaje del Magdalena Medio.