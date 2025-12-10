En vivo
Santanderes

Recuperan más de $100 millones robados en el peaje Aguas Negras, en Santander

Las investigan avanza sobre la línea de una posible complicidad interna. Un hombre fue capturado, pero se crea que hay más implicados.

Dinero recuperado.jpeg
Se recuperó el dinero que había sido hurtado en un peaje de Santander.
// Foto suministrada Policía del Magdalena Medio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

