En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía abre investigación disciplinaria contra subintendente implicado en atraco en Bucaramanga

Policía abre investigación disciplinaria contra subintendente implicado en atraco en Bucaramanga

El subintendente Richard Sierra Bravo fue enviado a prisión. Según la Fiscalía, desde octubre el uniformado habría coordinado el hurto con la banda ‘Los Costeños’ y revelado información estratégica.

Violento asalto en C.C. Cuarta Etapa Cabecera Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Violento asalto en C.C. Cuarta Etapa Cabecera Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad