Policía abre investigación disciplinaria contra subintendente implicado en atraco en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que inició una investigación disciplinaria que podría terminar en la destitución del subintendente Richard José Sierra Bravo, señalado de haber sido cómplice en el violento atraco ocurrido en el centro comercial Cabecera Cuarta Etapa. En las diligencias judiciales también se reveló que otros tres policías estarían vinculados al hecho.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, subcomandante de la Policía Metropolitana, indicó que la institución no tolerará conductas delictivas dentro de sus filas: “Él cometió una falta, un delito, y hay que iniciar la investigación disciplinaria. Estamos en un proceso de destituirlo”, afirmó.

Durante el fin de semana se llevó a cabo ante un juez la legalización de la captura del subintendente Sierra Bravo. Por ahora, no se le han imputado cargos y la audiencia continuará en los próximos días, según lo programado por la Fiscalía.

El uniformado, adscrito a la Fuerza Disponible, habría tenido un rol clave en la planificación del robo. De acuerdo con el expediente, habría entregado información estratégica sobre la ubicación de la joyería, el esquema de seguridad y los horarios de menor afluencia.



Un testigo clave aseguró que los implicados se reunieron previamente en un restaurante de la carrera 35 para coordinar cada detalle del asalto, lo que demuestra que se trató de un atraco premeditado y no de una acción improvisada.

La institución confirmó que continúa la verificación interna sobre la presunta participación de otros tres uniformados.