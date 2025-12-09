En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / El regaño del fiscal a policía por robo en Bucaramanga: “Puso en riesgo a sus compañeros”

El regaño del fiscal a policía por robo en Bucaramanga: “Puso en riesgo a sus compañeros”

El subintendente Richard José Sierra Bravo, acusado de participar activamente en el robo a una joyería de Cabecera, fue enviado a prisión mientras avanza la investigación.

Policía involucrado en el robo.jpg
Subintendente de la Policía Richard José Sierra, capturado como coautor del violento robo en Centro Comercial de Bucaramanga
// Imagen de las autoridades.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

