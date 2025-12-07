En vivo
Cárcel para subintendente de la Policía señalado de participar en robo a joyería de Bucaramanga

El subintendente Richard José Sierra, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, es señalado de coordinar y facilitar el robo a la Joyería Caracas, ubicada en el Centro Comercial Cabecera 4ª Etapa, hecho que dejó a un compañero policial muerto.

Subintendente de la Policía, Richard José Sierra, capturado como coautor del violento robo en Centro Comercial de Bucaramanga.jpg
Imagen de las autoridades. Subintendente de la Policía, Richard José Sierra, capturado como coautor del violento robo en Centro Comercial de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de dic, 2025
Editado por: Alix Salamanca

