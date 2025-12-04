En vivo
Santanderes  / Un policía sería cómplice de banda que robó joyería en Bucaramanga: investigador de Sijín

Un policía sería cómplice de banda que robó joyería en Bucaramanga: investigador de Sijín

Este viernes 5 de diciembre se conocerá la medida de aseguramiento para los cinco capturados por el robo a joyería en Bucaramanga. La Fiscalía pidió cárcel para los integrantes de la banda.

