Un policía sería cómplice de banda que robó joyería en Bucaramanga: investigador de Sijín

Durante la audiencia de medida de aseguramiento de los cinco capturados por el millonario hurto a una joyería del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, la Fiscalía reveló un testimonio clave que apunta a una posible infiltración dentro de la Policía en favor de la banda delincuencial.

Según expuso el fiscal del caso, dos uniformados que participaron en el operativo para contrarrestar el robo declararon en interrogatorio que el intendente Fredy Leal, fallecido en medio del operativo, les advirtió sobre la presunta participación de un policía que trabajaba en el sector de Cabecera como supuesto cómplice del grupo criminal. El intendente aseguró que esa información provenía de una fuente humana.

Los policías relataron que, por esa razón, durante el operativo evitaron usar los radios de comunicación para impedir que dicho uniformado, identificado únicamente por el apellido Sierra, alertara a los integrantes de la banda sobre los movimientos de las patrullas. Según el testimonio, este funcionario tendría jurisdicción en las inmediaciones del centro comercial donde ocurrió el hurto.

El fiscal también señaló que los policías interrogados también indicaron que “otra persona que habría participado en la coordinación del robo residiría en el barrio Girardot de Bucaramanga y sería el propietario de la camioneta de placas DZW 610. Con estos datos, los uniformados iniciaron labores de verificación que les permitieron confirmar el hurto en curso dentro del centro comercial y ubicar el vehículo en el barrio mencionado”.



Cabe anotar que los cinco capturados por este violento robo enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado en grado de tentativa. En la audiencia el fiscal del caso aseguró que, de ser hallados responsables, los procesados enfrentarían penas que podrían llegar a los 441 meses de prisión.