Fiscalía pide cárcel para los 5 capturados por violento asalto a joyería en Bucaramanga

En el marco de la audiencia de medida de aseguramiento adelantada este miércoles, 3 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación solicitó enviar a prisión a los cinco presuntos involucrados en el fallido atraco armado a la joyería Caracas, ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga.

El fiscal del caso aseguró que, de ser hallados responsables, los procesados enfrentarían penas que podrían llegar a los 441 meses de prisión, equivalentes a 36 años, por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento e inició un intercambio de disparos con varios policías que realizaban labores encubierto. El hecho dejó un uniformado muerto, un delincuente abatido y cinco capturados.

Durante la diligencia judicial el fiscal fue enfático al señalar que los capturados representan un riesgo evidente para la sociedad, razón por la cual pidió que la medida de aseguramiento sea impuesta con urgencia.



“Se hace necesario que se imponga de manera urgente la medida de aseguramiento solicitada, por cuanto se ha vulnerado el más valioso bien jurídico, como es la vida y la integridad personal, pero también otros bienes jurídicos como el patrimonio económico y la seguridad pública”, afirmó el delegado del ente acusador.

“Todo indica que han ejecutado su conducta delictiva utilizando no una sino varias armas de fuego, lo cual indica que su libertad pone en riesgo el interés público”, agregó.

El juez deberá determinar si los elementos expuestos por la Fiscalía son suficientes para imponer una medida privativa de la libertad en centro carcelario.

En la audiencia de imputación realizada el martes 2 de diciembre, que se extendió por más de tres horas, la Fiscalía presentó videos, testimonios, actas de incautación y otros elementos materiales probatorios que relacionan a los capturados con el intento de hurto.

Pese a ello, los cinco procesados rechazaron de manera categórica los cargos formulados.

El abogado penalista Mauricio Marín, consultado por Blu Radio para analizar los escenarios jurídicos de este caso, dijo que llamó la atención sobre la ausencia del delito de concierto para delinquir en la imputación inicial. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía aún se encuentra en etapa de indagación y tiene la posibilidad de agregar este delito hasta la audiencia de acusación.

Los capturados fueron identificados como:

Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.

Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, oriundo de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes judiciales.

Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, nacida en Valledupar, con registro por porte ilegal de armas.

Jhony José Rodríguez Castillo, venezolano de 27 años, herido en el hombro durante el intercambio de disparos.

Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, lesionado en el antebrazo durante el operativo policial.