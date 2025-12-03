En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades anuncian fuertes controles para el juego entre Bucaramanga y Tolima por cuadrangulares

Autoridades anuncian fuertes controles para el juego entre Bucaramanga y Tolima por cuadrangulares

El duelo de la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano será clave para las aspiraciones del equipo santandereano.

