En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Ayala
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Tres muertos y un herido en menos de seis horas en Bucaramanga; buscan a responsables

Tres muertos y un herido en menos de seis horas en Bucaramanga; buscan a responsables

Uno de los casos fue un doble homicidio en la zona Rosa de la Riviera en Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad