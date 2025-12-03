Tres muertos y un herido en menos de seis horas en Bucaramanga; buscan a responsables

Una serie de hechos violentos registrados en las últimas horas en Bucaramanga dejó como saldo tres personas muertas y una más herida en distintos puntos de la ciudad.

El primer hecho ocurrió hacia las 10:30 de la noche, en el barrio Girardot donde, de acuerdo con información preliminar, correspondería a un caso de carácter pasional. La expareja de una mujer habría buscado al actual compañero sentimental y, tras una discusión, le disparó en la cabeza. Aunque la víctima fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas.

Horas más tarde, en la reconocida zona Rosa de La Riviera, un atentado sicarial cobró la vida de dos personas. Según las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al sitio y abrieron fuego de manera directa contra las víctimas, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas. La Policía acordonó la zona y adelanta la verificación de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Finalmente, en la avenida Quebradaseca con carrera 21, un hombre que caminaba por la zona fue atacado con arma de fuego por un desconocido que le disparó en tres oportunidades. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, donde permanece bajo atención médica.



Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de cada hecho y dar con los responsables de esta nueva ola de violencia que sacudió a la ciudad la noche del martes 2 de diciembre.