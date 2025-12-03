En vivo
Miguel Ayala
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Cúcuta vuelve a la A

Así fue rescate del hijo de Giovanny Ayala: prueba de supervivencia fue fundamental

Así fue rescate del hijo de Giovanny Ayala: prueba de supervivencia fue fundamental

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el rescate y llamó por teléfono al artista para informarle que su hijo "ya va a estar en el lugar en el que debe estar", aseguró en declaraciones a la prensa.

