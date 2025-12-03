Así fue rescate del hijo de Giovanny Ayala: prueba de supervivencia fue fundamental

La Policía rescató este martes en el Cauca a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien fue secuestrado hace once días mientras se movilizaba en un vehículo por la carretera Panamericana, en ese convulso departamento del suroeste del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el rescate y llamó por teléfono al artista para informarle que su hijo "ya va a estar en el lugar en el que debe estar", aseguró en declaraciones a la prensa.

"Yo le dije que primaba la vida de su hijo y del mánager y no nos doblegamos ante estos criminales", añadió el ministro, quien aseguró que en el operativo la Policía capturó a una persona que hacía parte de un grupo de delincuencia común.

Esta fue la primera llamada de Giovanny Ayala y su hijo // Foto: video del Gaula de la Policía

En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Edgar Correa, director del Gaula de la Policía, entregó detalles de cómo fue el rescate del joven, las condiciones en las que los encontraron y lo que tuvieron que vivir durante el cautiverio.



La crucial prueba de supervivencia y la planificación

Desde el primer día del secuestro, el Gaula inició una investigación coordinada con la Fiscalía General de la Nación, mientras simultáneamente desarrollaban la parte operativa enfocada en un posible rescate. Durante 15 días, el intercambio de información, el acompañamiento a la familia de la víctima, la información técnica, y la inteligencia de fuentes humanas permitieron acumular datos cruciales para la toma de decisiones.



Hace tres días, la investigación se centró en una "zona de interés" estratégica. Fue en ese momento que se recibió la prueba de supervivencia. El coronel Correa explicó que, aunque ya se estaba considerando la realización del operativo, la prueba de vida fue fundamental para confirmar y alinear toda la información previa obtenida de fuentes humanas, datos técnicos e imágenes especiales y sobrevuelos en el terreno.

Rescatan con vida a Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, quien permaneció secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el Cauca. Foto: suministrada

La planeación del rescate se realizó con una metodología rigurosa, analizando el ambiente climático y diversas circunstancias, siempre priorizando la preservación de la vida de los secuestrados. Se tuvo especial consideración no solo en el ingreso, sino también en la seguridad operacional durante la salida de las personas secuestradas, un momento que a menudo genera dificultades.



Delincuencia común y el operativo de rescate

Los investigadores del Gaula concluyeron que los dos jóvenes estaban en poder de delincuentes comunes, lo cual fue un factor que alentó la decisión de adelantar un operativo de rescate. Sin embargo, el Coronel Correa señaló que existe la hipótesis, aún en investigación, de que estos delincuentes comunes pudieran estar actuando como un 'outsourcing' para vender a los secuestrados a disidencias de las Farc. De hecho, es habitual que bandas criminales en la zona del túnel en la Villa Panamericana de Popayán roben vehículos que luego son vendidos a grupos armados ilegales.

Los delincuentes, que obtienen mucha de su información sobre la capacidad económica de las víctimas a través de redes sociales, exigían altas sumas de dinero, estimadas entre 4000 y 7000 millones de pesos. Afortunadamente, no se alcanzó a realizar ningún pago de rescate.