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Continúa búsqueda de ganadero en Santander; grupo armado niega estar detrás del caso

Autoridades ofrecen recompensa por ganadero presuntamente secuestrado en Rionegro, Santander
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Capturan a tres extorsionistas en medio de ola de amenazas en Santander

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Capturan en Santander a dos hombres por amenazar campesinos para despojarlos de predios

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