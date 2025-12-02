Fiscalía imputó cargos a delincuentes que asaltaron joyería en Bucaramanga; ninguno aceptó

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego a los cinco capturados señalados de participar en el violento asalto a una joyería ocurrido el pasado 29 de noviembre en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa de la capital santandereana.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el fiscal detalló la presunta participación de cada uno de los implicados, reconstruyendo paso a paso cómo se habría ejecutado el plan criminal.

Según la exposición judicial, Orlando José Cabrera Méndez habría ingresado al establecimiento cuando los empleados ya se encontraban intimidados con arma de fuego. Dentro del local, “mueve un estante y procede a ingresar a la parte interna de las estanterías para extraer varias joyas y depositarlas en bolsas”, señaló el representante de la Fiscalía.

El relato también involucra a Adrián Esther González Garavito y Antonio José Felipe Lanchez, quienes, de acuerdo con el funcionario, fueron los encargados de realizar la denominada inteligencia previa. “Desde tempranas horas, ambos habrían permanecido en el centro comercial, vigilando el entorno de la joyería y definiendo el momento propicio para iniciar el asalto. Posteriormente, se ubicaron frente al local para indicar el instante exacto de ingreso de los demás implicados y, además, se encargaban de alertar sobre la llegada de autoridades o guardas de seguridad del centro comercial”.



“Estos son los hechos jurídicamente relevantes y la participación específica de cada uno en los mismos”, concluyó la Fiscalía, dejando en manos del juez el avance del proceso penal.

Sobre el mediodía de este martes, 2 de diciembre, ninguno de los cinco capturados aceptó los cargos y en una nueva audiencia se definirá la medida de aseguramiento para cada uno de los implicados en este robo, en el que perdió la vida el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño.

