Universidad del Magdalena devuelve piezas sagradas a indígenas de la Sierra Nevada

Fueron 17 piezas que retornaron al resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco en Pueblito, en un acto que las comunidades indígenas consideran un gesto de justicia espiritual y reparación con el ‘Corazón del Mundo’.

Entrega de piezas sagradas a indígenas de la Sierra Nevada
Entrega de piezas sagradas a indígenas de la Sierra Nevada.
Foto: Universidad del Magdalena.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

