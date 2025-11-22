SamaFest: Santa Marta alista el festival gratuito más grande de su historia

Santa Marta se prepara para vivir, del 18 al 21 de diciembre, el festival gratuito más grande que haya organizado la ciudad. Se trata del SamaFest 2025, una apuesta cultural y económica que reunirá en un solo espacio a más de 140 emprendedores, 30 artistas y se proyecta recibir más de 25 mil visitantes en más de 8 mil metros cuadrados de música, gastronomía, arte y talento local.

El evento, presentado por la Alcaldía Distrital ante medios, empresarios y gestores culturales, busca convertirse en una gran vitrina para el emprendimiento samario. Por eso, los emprendedores de la Ruta de Emprendimiento tendrán stand sin costo, lo que permitirá que artesanos, cocineros, diseñadores y creativos muestren su oferta en la temporada comercial más fuerte del año.

Además, el Santa Market, vitrina de la Ruta 500+ del Distrito, hará parte de la programación para impulsar la economía popular. Al mismo tiempo, SamaFest se proyecta como un nuevo atractivo para potenciar el turismo de Santa Marta en la temporada de fin de año, convirtiéndose en un plan gratuito y obligatorio para los turistas que visitan la ciudad en diciembre.

Santa Marta Fest, el festival gratuito más grande de su historia Foto: suministrada

El secretario de Desarrollo Económico, Carlos Jaramillo Ríos, aseguró que SamaFest es parte de la visión de ciudad que impulsa el alcalde Carlos Pinedo. “Queremos que el talento samario se vea y se valore. Este festival dinamiza la economía y reafirma quiénes somos como ciudad caribe”.



Por su parte, el productor del evento, Fernando Dussán, señaló que la meta es posicionar a Santa Marta como un referente nacional de festivales. “SamaFest nace para celebrar nuestra identidad. Será un espacio donde la cultura y el emprendimiento caminan de la mano”.

El festival tendrá zona pet, muestras artísticas, gastronomía, marcas locales y nacionales, y una programación musical que llenará de ritmo las noches de diciembre.

Con esta apuesta, Santa Marta se prepara para cerrar el año celebrando su creatividad, su gente y todo lo que la hace única. SamaFest 2025 será la fiesta de lo que somos.