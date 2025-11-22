En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / SamaFest: Santa Marta alista el festival gratuito más grande de su historia

SamaFest: Santa Marta alista el festival gratuito más grande de su historia

El evento reunirá a más de 140 emprendedores, 30 artistas y miles de visitantes en cuatro días de música, gastronomía y talento local, convirtiéndose en la mayor vitrina creativa de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad