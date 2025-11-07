Petro viaja a Santa Marta para la Celac y asistiría a concierto en El Rodadero

El presidente Gustavo Petro llegará a Santa Marta esta noche para la cumbre Celac - Unión Europea, que comenzó hoy y terminará el lunes con una declaración conjunta de jefes de Estado.

En la agenda del mandatario están previstas tres reuniones bilaterales: con el primer ministro de Portugal, el de Países Bajos y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Después, mañana, asistirá al concierto en El Rodadero, sobre las 8:00 de la noche. Este evento es organizado por el Ministerio de Comercio y Fontur. Está confirmada la asistencia de artistas como Peter Manjarrez, La Mosca, Kany García, Sergio Vargas y otros.

El domingo, el presidente Gustavo Petro participará en la reunión de jefes de Estado, con la presencia de cuatro presidentes de Europa y cinco de Latinoamérica. Allí se espera que el mandatario hable, por supuesto, de los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, con el fin de buscar una declaración conjunta con Europa.



También estará en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano en el exterminio de la Unión Patriótica, que se realizará en el malecón con las víctimas. Recordemos que este evento fue aplazado en octubre de 2024 anteriormente porque el presidente Gustavo Petro no llegó.