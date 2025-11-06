Procurador hizo un llamado al presidente Petro a desescalar el lenguaje de cara a las elecciones

Durante su intervención en el Primer Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia, realizado en la Universidad Libre de Barranquilla, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, a los partidos y a los aspirantes a los comicios de 2026 para “desescalar el lenguaje” y promover una contienda electoral respetuosa y responsable.

"En desarrollo de nuestra estrategia, diálogo para construir consensos y de nuestra misionalidad de prevención, convocamos a todos los líderes, partidos, candidatos, precandidatos, movimientos significativos y en especial al señor presidente de la República, Gustavo Petro, a desescalar el lenguaje, a fomentar una contienda discursiva responsable y que sea también amable y respetuosa por el contradictor", señaló.

El jefe del Ministerio Público resaltó la importancia de construir un consenso nacional por la “paz electoral”, con el fin de garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 se desarrollen en un ambiente de legitimidad y confianza ciudadana.

Eljach enfatizó que “todos los colombianos estamos obligados a respetar los resultados que emerjan de las urnas”.



Frente a versiones sobre posibles riesgos en el proceso electoral, el procurador aseguró que la entidad asumirá el rol de “protector de las urnas, de las instituciones y de la democracia”.

“Puedo decirle que los colombianos tendremos elecciones libres, transparentes y legítimas en el 2026”, precisó.

Expresó que las recientes elecciones de los consejos de juventudes y la consulta del Pacto Histórico sirvieron de laboratorios de prueba para demostrar que se pueden hacer elecciones en paz.